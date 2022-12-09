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Golden Spin. Пулкинен, Риццо, братья Селевко, Шайдоров, Городницкий выступят с произвольными программами

10 декабря на турнире Golden Spin в Загребе фигуристы выступят с произвольными программами. После короткой программы лидирует американец Камден Пулкинен.

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