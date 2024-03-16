Бизнесмен Хубутия назвал недопустимым требование национализации земли в Барвихе

РИАМО - 16 мар. Девелопер Михаил Хубутия считает беспределом иск о национализации земель в подмосковной Барвихе, которые принадлежат одноименному санаторию и были проданы после приватизации частным лицам и компаниям, сообщает РБК.
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