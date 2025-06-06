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Царьград

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Пожар во Владивостоке: расселенный дом охвачен огнем на 500 кв. метров

Пожар во Владивостоке: расселенный дом охвачен огнем на 500 кв. метров

Во Владивостоке произошёл пожар в расселённом доме, охвативший 500 кв. метров. Обрушены конструкции здания, пострадавших нет.

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