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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фредерик Вассер: «В гонке будет другая история, у «Феррари» хороший гоночный темп в сухих и дождевых условиях»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер прокомментировал итоги квалификации к Гран-при Канады, которую Шарль Леклер завершил 11-м, а Карлос Сайнс – 12-м, а также высказался о сильном гоночном темпе Скудерии.

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