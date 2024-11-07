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С чем русские сталкиваются в Финляндии – рассказали эмигранты

С чем русские сталкиваются в Финляндии – рассказали эмигранты

  Когда человек уезжает заграницу с целью обрести там постоянное место жительства, он, вероятно, не может не осознавать, что его ждет множество подводных камней, и картинка, нарисованная в голове, скорей всего, не будет соответствовать той реальности, на которую он себя обрекает.

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