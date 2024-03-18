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На украинской части Херсонской области повредили припортовую инфраструктуру

На украинской части Херсонской области повредили припортовую инфраструктуру

На подконтрольной Киеву части Херсонской области припортовая инфраструктура получила повреждения. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава подчиненной украинским властям областной военной администрации Александр Прокудин.

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