Курьерам на электровелосипедах могут запретить ездить по тротуарам в РФ

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Весной 2025 года курьерам на электровелосипедах могут на законодательном уровне запретить ездить по тротуарам, сообщают "Известия" со ссылкой на источник в одной из шеринговых компаний.
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