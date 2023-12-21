Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 079 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Матускин
    Это надо спросить у министра культуры РФ, хотя её молчаливая позиция очень похожа на позицию Орбакайте.Снимаем розовые о...
  • Раиса Мелькумова
    Как в поговорке- пока гром не грянет, поп не перекрестится! А что мешало раньше сделать это? 😝Почему налоговая ...
  • Алатырка
    А можно ли сделать так, чтобы после неё больше никто не приезжал?Из России уезжает...

Только Суровикин мог себе это позволить: Правду о реалиях СВО высказал военкор Сладков

Только Суровикин мог себе это позволить: Правду о реалиях СВО высказал военкор Сладков

Не всегда правда бывает приятной, однако важнее всего - признавать её и идти дальше. И если русским генералам с этим справиться под силу, то Украина готова сгубить всех своих солдат, лишь бы не признавать поражения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх