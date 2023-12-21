Только Суровикин мог себе это позволить: Правду о реалиях СВО высказал военкор Сладков

Не всегда правда бывает приятной, однако важнее всего - признавать её и идти дальше. И если русским генералам с этим справиться под силу, то Украина готова сгубить всех своих солдат, лишь бы не признавать поражения.
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