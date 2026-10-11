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Царьград

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На М-4 «Дон» под Батайском «ГАЗель» насмерть сбила мужчину

На М-4 «Дон» под Батайском «ГАЗель» насмерть сбила мужчину

Вечером 10 октября на трассе М-4 «Дон» вблизи Батайска водитель «ГАЗели» сбил мужчину, пересекавшего проезжую часть вне пешеходного перехода.

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