Работодателям предложили выдавать несколько МРОТ за трудоустройство инвалида

Эксперты отметили, что трудоустраивать инвалидов необходимо, однако есть некоторые сложности Для стимулирования занятости инвалидов предложили господдержку для компаний и индивидуальных предпринимателей, готовых трудоустроить людей с ограниченными возможностями, пишет "Парламентская газета".