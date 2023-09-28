Работодателям предложили выдавать несколько МРОТ за трудоустройство инвалида

Эксперты отметили, что трудоустраивать инвалидов необходимо, однако есть некоторые сложности Для стимулирования занятости инвалидов предложили господдержку для компаний и индивидуальных предпринимателей, готовых трудоустроить людей с ограниченными возможностями, пишет "Парламентская газета".
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