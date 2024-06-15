В Сочи продали самые дорогие апартаменты на побережье Новые апартаменты площадью 384 м² Центрального района обошлись покупателю в 767₽ миллионов.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В Сочи продали самые дорогие апартаменты на побережье Новые апартаменты площадью 384 м² Центрального района обошлись покупателю в 767₽ миллионов.