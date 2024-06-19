Андрей Луценко рассказал о планах увеличить компенсацию на сжиженный газ в Вологодской области

ВОЛОГДА, 19 июня, ФедералПресс. Председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко рассказал, что на последней сессии в этом парламентском сезоне депутаты рассмотрят ряд социальных законопроектов.
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