Татьяна Строганова получила высшую журналистскую награду

В Москве состоялась церемония чествования лауреатов премии «Золотое перо России». В номинации «Научная журналистика» высшую профессиональную награду получила пресс-секретарь ректора Южно-Уральского государственного университета Татьяна Строганова.
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