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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карпин о том, что матчи с Вьетнамом и Таиландом не нужны: «Кто из бывших футболистов это сказал? Мостовой? А кто‑то еще? Остальных не знаете?»

Национальная команда обыграла сборную Вьетнама (3:0) в товарищеском матче. – Некоторые бывшие футболисты говорят, что такие выезды в Ханой не нужны и это бессмысленно.

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