Стабилизация цен на бензин в КрымуСовместно с губернатором города Севастополя Михаилом Владимировичем Развожаевым приняли ряд решений о предоставлении региональных мер поддержки основным сетевым операторам топливного рынка полуострова.
Стабилизация цен на бензин в Крыму
Комментарии
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Yuri Plasta
Наша власть отдала топливо, ворам- собственникам, отобравшим у народа , народную собственность, И сегодня власть и Президент не в силах уговорить воров, снизить , цену на топливо. Вот так искусственно, ссылаясь на СВО, хозяева автомобильного топлива , поднимают цены на топливо, а значит на ВСЁ. Радуемся.
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