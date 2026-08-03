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Стабилизация цен на бензин в Крыму

Стабилизация цен на бензин в Крыму

Стабилизация цен на бензин в КрымуСовместно с губернатором города Севастополя Михаилом Владимировичем Развожаевым приняли ряд решений о предоставлении региональных мер поддержки основным сетевым операторам топливного рынка полуострова.

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Комментарии
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Yuri Plasta
Наша  власть  отдала  топливо, ворам- собственникам, отобравшим  у  народа  , народную  собственность,  И  сегодня  власть  и  Президент не  в  силах  уговорить  воров, снизить , цену  на  топливо.  Вот так искусственно, ссылаясь на СВО, хозяева  автомобильного  топлива ,  поднимают цены на топливо, а  значит на ВСЁ.   Радуемся.
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