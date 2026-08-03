Стабилизация цен на бензин в Крыму

Yuri Plasta

Наша власть отдала топливо, ворам- собственникам, отобравшим у народа , народную собственность, И сегодня власть и Президент не в силах уговорить воров, снизить , цену на топливо. Вот так искусственно, ссылаясь на СВО, хозяева автомобильного топлива , поднимают цены на топливо, а значит на ВСЁ. Радуемся.