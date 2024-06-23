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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер Венгрии Росси о судействе на Евро: «Статус сборной не должен иметь значения. Нас или Грузию нужно защищать так же, как Германию, Англию или Италию»

Ранее Марко Росси раскритиковал судейство  Данни Маккели в матче против сборной Германии (0:2): «Судья был худшим на поле.

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