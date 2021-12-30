Иммунолог Жемчугов посоветовал вызывать Деда Мороза на дом

Москва, 30 декабря. Вызвать Деда Мороза на дом безопаснее с эпидемической точки зрения, чем ходить с ребенком на праздничные мероприятия, заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.