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Иммунолог Жемчугов посоветовал вызывать Деда Мороза на дом

Иммунолог Жемчугов посоветовал вызывать Деда Мороза на дом

Москва, 30 декабря. Вызвать Деда Мороза на дом безопаснее с эпидемической точки зрения, чем ходить с ребенком на праздничные мероприятия, заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

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