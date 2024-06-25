Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 889 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • федор
    Смотри поц , а то будет цель у нас порвать тебе жопу на британский флаг.Ермак показал жур...
  • Геннадий Хрипунов
    Я не представляю, как такая грязная проститутка ещё живёт на этом свете, пора её пустить в расход, а то она очень гад...Тех ли животных л...
  • Olga Yusupova
    Надо отдать должное лондонскому суду, который постановил отпустить Ассанжа под залог. Наши суды даже генералов отправ...Освобожденный из ...

Рамасвами назвал освобождение Ассанжа попыткой Байдена заручиться поддержкой

Рамасвами назвал освобождение Ассанжа попыткой Байдена заручиться поддержкой

Предприниматель Вивек Рамасвами, снявшийся с республиканских праймериз в пользу бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа, назвал освобождение основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа «отчаянной» попыткой президента Соединенных Штатов Джо Байдена заручиться поддержкой либертарианского электората в преддверии выборов главы государства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх