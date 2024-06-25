Рамасвами назвал освобождение Ассанжа попыткой Байдена заручиться поддержкой

Предприниматель Вивек Рамасвами, снявшийся с республиканских праймериз в пользу бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа, назвал освобождение основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа «отчаянной» попыткой президента Соединенных Штатов Джо Байдена заручиться поддержкой либертарианского электората в преддверии выборов главы государства.
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