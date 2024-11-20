В Госдуме предложили отправить всех Дедов Морозов и Снегурочек на медосмотры

В Госдуме предложили отправить всех аниматоров Дедов Морозов и Снегурочек на медицинские осмотры. По данным Telegram-канала Shot, парламентарии обяжут артистов иметь справку от врачей и отрицательный тест на коронавирус.
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