День ужаса

Natalia Nikonorova

Если премьер Израиля (или как там он назывался) будучи на у., видя проспект Бандеры, ведущий к Бабьему Яру, только ласково пожурил хохлов, выступая в Раде, что вы хотите от этой продажной страны. Израиль - полностью под США, ему не виден фашизм на Западе. Забыли свою историю, как и на у. Ну, получайте.