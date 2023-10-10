Политика как он...
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Политика как она есть

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День ужаса

День ужаса

Доброй ночи, Империя. Глупо отсчитывать историю израильского-палестинского конфликта с 7 октября 2023 года – до этого было минимум два десятилетия, когда территория страны под названием Палестина сжималась, как шагреневая кожа.

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Комментарии
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&quot;Богоизбранных&quot; на небеса
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19 час.
Natalia Nikonorova
Если премьер Израиля (или как там он назывался) будучи на у., видя проспект Бандеры, ведущий к Бабьему Яру, только ласково пожурил хохлов, выступая в Раде, что вы хотите от этой продажной страны. Израиль - полностью под США, ему не виден фашизм на Западе. Забыли свою историю, как и на у. Ну, получайте.
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18 час.
SE
Savchenko Evgeni
Израиль - это государство-недоразумение. Железный купол все пропукал... Все как 22 июня 1941 года...
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16 час.

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