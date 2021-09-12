Мир кулинарии

306 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Матыс
    А где взять фольгу с креветками? Когда переводные рецепты воруете - хотя бы проверяйтеСемга запеченная ...
  • ира
    cпасибо за хороший и вкусный рецепт!Тонкие блины на в...
  • Галина Баранова
    Вообще-то харчо варится на баранине-получается еще душистее!Суп “Харчо” с рисом.

Запеканка из сыра с творогом. Просто и вкусно, да и полезно к тому же. Рецепт очень простой.

Запеканка из сыра с творогом. Просто и вкусно, да и полезно к тому же. Рецепт очень простой.

Отличный вариант для завтрака или ужина. Знакомьтесь с рецептом. Ингредиенты: – 3 средних кабачка (800 г мякоти без кожуры и семечек) – домашний сыр 200-250 г (зерненый творог, жидкость слить) – сыр твердый 50 г – 3 яйца – 2 зубчика чеснока – 1 ст.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх