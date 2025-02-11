Слово дня: мамихлапинатапай Так индейцы племени яганов обозначают «взгляд между двумя людьми, выражающий желание каждого, что другой начнет делать то, что хотят оба, но ни один не желает быть первым».
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Слово дня: мамихлапинатапай Так индейцы племени яганов обозначают «взгляд между двумя людьми, выражающий желание каждого, что другой начнет делать то, что хотят оба, но ни один не желает быть первым».
Свежие комментарии