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ДИТ опроверг сообщения о внешнем вмешательстве в информационные системы правительства Москвы

ДИТ опроверг сообщения о внешнем вмешательстве в информационные системы правительства Москвы

В базе содержатся только даты рождения и инициалы граждан Пресс-служба департамента информационных технологий правительства Москвы опровергла соответствующие сообщения СМИ о внешнем вмешательстве в информационные системы правительства столицы.

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