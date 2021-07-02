ДИТ опроверг сообщения о внешнем вмешательстве в информационные системы правительства Москвы

В базе содержатся только даты рождения и инициалы граждан Пресс-служба департамента информационных технологий правительства Москвы опровергла соответствующие сообщения СМИ о внешнем вмешательстве в информационные системы правительства столицы.
В базе содержатся только даты рождения и инициалы граждан Пресс-служба департамента информационных технологий правительства Москвы опровергла соответствующие сообщения СМИ о внешнем вмешательстве в информационные системы правительства столицы.
Свежие комментарии