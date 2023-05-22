Сотрудник ЧОП в Подмосковье заступился за женщину и выстрелил в ногу ее оппоненту

Инцидент произошел в подмосковных Люберцах. Двое мужчин и дама скандалили на улице. В какой-то момент страсти накалились до предела, и женщина стала просить о помощи прохожих.
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