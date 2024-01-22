Треть подержанных авто в России продают со скрученным пробегом

Доля подержанных автомобилей со скрученным пробегом на вторичном рынке в России оценивается в 35 процентов, сообщили в газете "Известия" со ссылкой на подсчеты ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД).
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