«Хуже все равно не будет»: Пекин демонстративно перестал бояться российской нефти – эксперт

Тарифная война Трампа сделала чудо, но только наоборот, обернувшееся приятными последствиями не для США, а для тех, против кого боролся Вашингтон, нарушая давние правила и принципы международной торговли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии