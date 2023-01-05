Боевиков в Сирии уличили в подготовке провокации в Идлибе

ЦПВС: в Сирии боевики готовят провокацию для обвинения военных России и САР Боевики террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра» (радикальная организация, запрещена в РФ) готовят провокацию в идлибской зоне деэскалации.