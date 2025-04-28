С вечера воскресенья Украина атаковала российские регионы 115 беспилотниками, сообщило Минобороны. 102 аппарата уничтожили в Брянской области, дроны также сбили в Крыму, над акваторией Черного моря, в Курской и Белгородской областях.
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