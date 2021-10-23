Назван процент собирающих биометрию россиян микрофинансовых организаций

Около 30 процентов российских мирофинансовых организаций (МФО) собирают биометрические данные своих заемщиков, такое количество назвал в беседе с ТАСС председатель совета саморегулируемой организации «Микрофинансирование и развитие» Эльман Мехтиев.
Около 30 процентов российских мирофинансовых организаций (МФО) собирают биометрические данные своих заемщиков, такое количество назвал в беседе с ТАСС председатель совета саморегулируемой организации «Микрофинансирование и развитие» Эльман Мехтиев.
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