Вадим Ермолаев о состоянии Насобиной, оставшейся без ног: как олигарх выглядит

Несколько месяцев назад в Монако произошел взрыв, в результате которого пострадал олигарх Вадим Ермолаев и его избранница Анна Насобина.
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