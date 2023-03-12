В Кременчуге выпустили современный отечественный мусоровоз

Вы знали, что в нашей стране есть завод по производству коммунальной техники? А он у нас есть и работает на полную мощность! АЛЬФАТЕКС в марте 2023 года изготовил и отправил заказчику АТ – 4021, это современный мусоровоз задней загрузки.
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