Глава Шелаболихинского района Шушунов сообщил о прорыве дамбы в Алтайском крае

В Шелаболихинском районе Алтайского края прорвало дамбу, сдерживающую воду Зеркальных озер. В результате оказалась разрушена дорога, которая соединяет две части села Шелаболиха, написал глава района Александр Шушунов в Telegram-канале.
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