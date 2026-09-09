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Регионы России

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Российские силы ПВО уничтожили за ночь 596 украинских беспилотников

Российские силы ПВО уничтожили за ночь 596 украинских беспилотников

Минобороны России сообщило, что в период с 20:00 8 сентября до 08:00 9 сентября по московскому времени дежурными силами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 596 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

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