Российские силы ПВО уничтожили за ночь 596 украинских беспилотников

Минобороны России сообщило, что в период с 20:00 8 сентября до 08:00 9 сентября по московскому времени дежурными силами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 596 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
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