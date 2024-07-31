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Всё о женщинах

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Выбирали ли женщины 90-х аморальный образ жизни?

Выбирали ли женщины 90-х аморальный образ жизни?

Вчера стала свидетельницей эпичного спора о том, кем были женщины в 90-е. Стандартная точка зрения, которую, думаю, поддержит большинство – женщины были той стабилизирующей силой, которая позволила расползающейся во все стороны реальности не развалиться окончательно.

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