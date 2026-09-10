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ФРГ выслала более 150 сотрудников представительств России и членов их семей

ФРГ выслала более 150 сотрудников представительств России и членов их семей

Германия выслала из страны более 150 сотрудников российских представительств и членов их семей. Об этом сообщает посольство России в ФРГ.

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