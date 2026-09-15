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Газета.ру

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Аналитик Высоких: россияне могут получить скидку 3% при аренде квартиры в Москве

Аналитик Высоких: россияне могут получить скидку 3% при аренде квартиры в Москве

При съеме квартиры россияне могут рассчитывать на скидку в размере 3–5% в Москве, 5–7% в Санкт-Петербурге и 5–10% в других городах-миллионниках.

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