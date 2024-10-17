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Вести Севастополь

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Что известно о новом виртуальном помощнике для борьбы с IT-преступлениями

В Мининформе Крыма рассказали о технологии борьбы с киберпреступлениями.В мессенджере «Telegram» жителям полуострова доступен чат-бот «IT-помощник МВД Крым», который рассказывает о мошеннических схемах и о том, как от них уберечься.

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