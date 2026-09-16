❗️Полномочия Инспекции Гостехнадзора Крыма переданы Минсельхозу РК Министерство сельского хозяйства Крыма стало полным правопреемником прав и обязанностей Инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники РК (Гостехнадзор РК).
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