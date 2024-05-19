Шаг к ядерной войне: эксперт оценил идею сбивать ракеты РФ с территории НАТО

Идея о том, чтобы сбивать российские ракеты с территории стран НАТО, является попыткой втянуть Европу в ядерную конфронтацию, заявил в беседе с РЕН ТВ доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России политолог-международник Кирилл Коктыш.