Новая продукция. Какие направления появились в мебельном производстве

Пандемия отразилась на всех отраслях экономики, не стал исключением и рынок мебели. По данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности, доля импорта сократилась до минимальной за пять лет — россияне стали предпочитать более бюджетную отечественную продукцию.