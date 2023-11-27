Новая продукция. Какие направления появились в мебельном производстве

Пандемия отразилась на всех отраслях экономики, не стал исключением и рынок мебели. По данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности, доля импорта сократилась до минимальной за пять лет — россияне стали предпочитать более бюджетную отечественную продукцию.
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