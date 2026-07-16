СК назвал предварительную причину схода вагонов с рельсов в Пермском крае

Предварительной причиной схода вагонов с рельсов в Пермском крае назван размыв грунта.По данным Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России, инцидент произошел в ночь на 16 июля на 1566-м километре участка Кишерть — Шумково Свердловской железной дороги.