СК назвал предварительную причину схода вагонов с рельсов в Пермском крае

Предварительной причиной схода вагонов с рельсов в Пермском крае назван размыв грунта.По данным Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России, инцидент произошел в ночь на 16 июля на 1566-м километре участка Кишерть — Шумково Свердловской железной дороги.
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