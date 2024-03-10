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В Литве могут конфисковать около 50 автомобилей с российскими номерами

В Литве могут конфисковать около 50 автомобилей с российскими номерами

ТАСС/AP Photo/Mindaugas Kulbis На территории Литвы продолжают находиться порядка 50 автомобилей с российскими госномерами, и вскоре власти могут конфисковать их, заявила представитель таможенного департамента Ирмина Фролова-Милашене.

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