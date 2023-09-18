Оружие товарища Кима. Дотянемся до всех мостов Днепра, не выходя из окопов

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешекВоенное делоПодписатьсяОружие товарища Кима. Дотянемся до всех мостов Днепра, не выходя из окоповКонечно, Владимир Путин расстроил многих, когда сказал, что слухи о пополнении северо-корейцами зоны СВО - это полная чушь.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииСПСергей ПотемкинМосты и тоннели не уничтожаются не по тому, что не дотягиваемся, а потому, что используем для торговых перевозок грузов. Как и нефтепровод, например.Ответить15 час.ВВладимирНаши деятели не будут закупать оружие у Корее. Потому что идиоты.Ответить14 час.
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