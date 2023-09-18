Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Оружие товарища Кима. Дотянемся до всех мостов Днепра, не выходя из окопов

Оружие товарища Кима. Дотянемся до всех мостов Днепра, не выходя из окопов

Конечно, Владимир Путин расстроил многих, когда сказал, что слухи о пополнении северо-корейцами зоны СВО - это полная чушь.

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Комментарии
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СП
Сергей Потемкин
Мосты и тоннели не уничтожаются не по тому, что не дотягиваемся, а потому, что используем для торговых перевозок грузов. Как и нефтепровод, например.
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15 час.
В
Владимир
Наши деятели не будут закупать оружие у Корее. Потому что идиоты.
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14 час.

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