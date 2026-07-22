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Постсоветская страна собралась снизить зависимость от России с помощью Китая

Постсоветская страна собралась снизить зависимость от России с помощью Китая

Власти Киргизии договорились о строительстве на юге страны нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) для увеличения собственного производства топлива и снижения зависимости от импорта на фоне сокращения поставок из России.

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