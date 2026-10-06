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Царьград

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Собянин: ПВО Москвы уничтожила 105 беспилотников ночью

Собянин: ПВО Москвы уничтожила 105 беспилотников ночью

В ночь с 20:30 до 5:00 на Московский регион было зафиксировано 650 беспилотников. Силами ПВО большая часть дронов уничтожена на дальних подступах.

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