Собянин: ПВО Москвы уничтожила 105 беспилотников ночью

В ночь с 20:30 до 5:00 на Московский регион было зафиксировано 650 беспилотников. Силами ПВО большая часть дронов уничтожена на дальних подступах.
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