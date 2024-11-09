Анчелотти о молодежи: «Есть одна болезнь – зависимость от телефонов. Сказал игрокам: «Отныне в раздевалке их не будет». После тренировки пришел капитан: «Вы не можете этого сделать»

«Это другой стиль, другой взгляд на жизнь. Для них все гораздо сложнее. На них гораздо больше ответственности, они намного больше играют.
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