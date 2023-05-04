Моуринью после 1:1 с «Монцей»: «Худший судья в моей карьере. У «Ромы» нет силы других клубов, чтобы сказать, что мы не хотим его видеть – это ужасно»

В матче 33-го тура Серии А римляне не смогли выиграть на выезде (1:1), из-за чего упали на 7-е место в таблице.
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