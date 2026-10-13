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Царьград

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Бурлачко оценил уборку риса и мелиорацию в Северском районе

Бурлачко оценил уборку риса и мелиорацию в Северском районе

Председатель Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко посетил строящийся мелиоративный участок в Северском районе, где планируется задействовать 16 оросительных машин, а также ознакомился с ходом комбайновой уборки риса на одном из сельхозпредприятий.

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