Флюорография: для чего нужна и когда нужно делать

Каждый диагностический центр является важной частью системы здравоохранения. Он предоставляют различные медицинские услуги, тесно сотрудничая с врачами и другими медицинскими специалистами, обмениваясь информацией о пациентах и резул .
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