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Роспотребнадзор одобрил открытие пляжного сезона на 100 пляжах Анапы

Роспотребнадзор одобрил открытие пляжного сезона на 100 пляжах Анапы

Роспотребнадзор одобрил открытие пляжного сезона на 100 пляжах Анапы, следует из сообщения кабмина по итогам правкомиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.

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