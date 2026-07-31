Роспотребнадзор одобрил открытие пляжного сезона на 100 пляжах Анапы, следует из сообщения кабмина по итогам правкомиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.
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